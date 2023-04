Tóth Róbertné, a császári önkormányzatának egyik munkatársa a megálmodója annak a húsvéti pavilonnak, amely ékesíti a települést. Minden ünnepükön más és más dekorációval készülnek a hivatal dolgozói, ezzel is színesítve és gazdagítva a község életét. Húsvét alkalmából most egy plüss fekete bárány, tyúkok, színes tojásokkal díszített tojásfa, na és persze egy egyedi óriás nyuszi is fogadja az ott élőket vagy éppen átutazókat. A nyuszi lány a húsvéti locsolkodás hagyományát eleveníti fel, hiszen éppen készíti a hímes tojásokat.

Húsvéti házikó díszíti Császárt

Fotós: Flajsz Péter

Kisbéren is érdemes megállni egy pillanatra. Itt színes tojásfa, hímes tojások, nyuszik és tulipánok díszítik a város központját. A húsvéti dekoráció ismét a Kisbéri Városszépítő Egyesület munkáját dicséri. A várost szépítő alkotásban még egy hétig gyönyörködhetnek az arra sétálók.