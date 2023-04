Locsolóbáltól kutyasétáltatásig, állatsimogatótól vidámparkozásig, kastélytúrán át futóversenyig rengeteg program vár mindenkit Komárom-Esztergom vármegyében a húsvéti hosszú hétvégén. Ezekből hoztunk most egy csokorra valót péntektől egészen hétfőig podcastunkban, sőt, kicsit ki is tekintünk, hiszen képzeletben Erdélyig utazhat az, aki a Szentendrei Skanzenbe látogat el az ottani programokat is megemlítettük.

Szűkebb hazánkból Baj, Tata, Komárom, Tatabánya, Kocs, Majk, Bajna érintésével járjuk körbe a húsvéti programokat. Mosnjuk mi lesz például az Esterházy-, illetve a Sándor-Metternich kastélyban, a majki remeteségben, a Kenderkében, az Agorában, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnél, hogy mire készülnek a Segítő Kéz a Kutyákért Alapítványnál, vagy épp a Tatabánya és Szőlős közötti benzinkútnál, esetleg a tájfutók Bajon.

