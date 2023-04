Ma Magyarországon húsvétkor szokásosan füstölt sonkát, főtt tojást, fonott kalácsot, reszelt tormát, a hónapos retket és újhagymát teszünk az asztalra. De mit esznek ezen a napon azok, akik nem esznek húst? Megkérdeztünk néhány vegetáriánust, vegánt vagy egyszerűen csak más ízlésűt Komárom-Esztergomból, hogy milyen is a húsvét hús nélkül.

Adél (Tatabánya): Már egész kiskorom óta nem eszem húst, igazából 12 éve, és most 14 vagyok. De tojást igen, úgyhogy nincs nehéz dolgom, húsvétkor is találok magamnak ennivalót az asztalon. Én azért vagyok vega, mert nem szeretem a húst, mindig is furának tartottam. Szóval egész évben jól megvagyok nélküle.

Gábor (Kisbér): Egészségügyi okokból már egy éve nem eszem húst. Oda kell figyelnem rá, mert a szervezetem szinte azonnal jelez, ha kirúgok a hámból. Az én koromban pedig már szót kell fogadni az orvosnak, igaz? Pedig szeretem a sonkát, emiatt nehéz húsvétom lesz. De majd lekapcsolom a lámpát egy kis időre. Hátha a sötétben, mikor senki se látja, ehetek legalább egy falatot.

Gabi (Tatabánya): Nagyon szeretem az állatokat, ezért lettem vegán. Van egy kutyám és két papagájom, egyszer rájuk néztem, és rájöttem, hogy ha őket nem eszem meg, akkor egy csirke testrészeit miért akarnám. Valahogy így kezdődött. Eleinte béna voltam, mert akkor még nem tudtam, mennyi mindent lehet enni, ami nem állati eredetű. Szerencsére a család is elfogadja ezt a „heppemet”, bár szerintem ez nem „hepp”, inkább felelős döntés. Nálunk húsvétkor egy különleges, szejtánból, azaz búzából készült „sonka” is lesz az asztalon. Miattam vettünk, de gyanítom, hogy nem csak én fogok enni belőle.

Ildikó (Esztergom): Húst nem eszem már jó ideje, de tojást és tejterméket igen. Jól bevásároltam húsvétra sajtokból és zöldségekből. Vettem retket, paradicsomot, paprikát és zöldhagymát is. Tormát is fogok enni a tojáshoz. Szerintem ezek ugyanannyira hozzátartoznak az ünnephez, mint a sonka. És sokkalta egészségesebbek.

Eszter (Tata): Azóta nem eszem húst, hogy elköltöztünk otthonról. Négy éve élünk Hollandiában, és amikor távol kerültem a családtól, és anyukám főztjétől, rájöttem, hogy mostantól azt ehetek, amit szeretnék, nem kell azt, ami „szokás”. Igazság szerint mára már minden állati eredetű ételt elhagytam, de itt rengeteg a lehetőség, az íz, az illat. Olyan finomakat eszünk, hogy egyáltalán nem hiányoznak a gyerekkori kaják, még akkor sem, ha hazamegyünk. Otthon is szejtánt, tofut, hüvelyeseket veszek a boltban. Nagy kedvencen a csicseriborsó, ami nagyon tápláló, és amiből a hummuszon kívül rengeteg mindent lehet csinálni.