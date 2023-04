A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, de emellett a tavasz eljövetelének köszöntése, és az egyik legnagyobb családi ünnep is, amelyhez Magyarországon és világszerte is számos népszokás és hagyomány kötődik. A húsvét ünnepének fontosságát az is mutatta, hogy karácsonyon kívül ekkor vettek új ruhát, és arra is gondot fordítottak, hogy az előző évi bor is kitartson eddig az időig.

Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója a Kemma.hu húsvéti podcastjében beszélt a népi hagyományokról.

– Az oroszlányi szlovákok virágvasárnapon látogatták végig a gyerekek a nagymamákat, keresztanyákat, nagynéniket. Tojást kapnak érte a kislányok, amiket húsvétkor megfestenek – mesélte a múzeumigazgató.