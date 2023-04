Szezonnyitó 39 perce

Gyújtásra állították az esztergomi járműfesztivál slusszkulcsát

2013 óta rendezi meg Akkor és most című jármű expóját az Esztergomi Rugby Kft., melyet idén is a Nagy Duna-sétányon lévő sportpályára építettek fel. A fő támogató Magyar Suzuki Zrt., illetve japán anyavállalata legújabb modelljei mellett gyűjtői darabok, retro-, hadi- és old timer járművek, köztük autók, motorkerékpárok, páncélozott harci járművek töltötték meg az amúgy rugby meccsekhez szokott füves pályát. Az április 29-ei megnyitón az autógyár, a választókerület, a város és a miniszterelnöki iroda vezetői mondtak beszédet.

Az Akkor és most című jármű expó fő támogatója Magyar Suzuki Zrt. Forrás: 24 Óra Fotó: P. O. Z.

A járműkiállítás már hagyományosan része az április végi és majális idején tartandó ünnepségeknek, így az április utolsó napja estéjén tartandó lampionos vízi felvonulásnak, az aznap esti koncerteknek, családi- és gyerekprogramoknak. Az is már jó pár éve helyi tradíció, hogy a május 1-je az Ister-Granum eurorégió megalakulásának ünnepén, melyet többféle kulturális területen jeles művészeti csoportok, együttesek előadása, valamint vásár és vidámpark között is lehet választani a közönségnek. Idén mindez még az új piac megnyitásával is fokozódik, ahol több együttes, színházi és táncelőadás szórakoztatja a publikumot. Hernádi Ádám szezonnyitónak nevezte az április 29-ei, 30-ai esztergomi rendezvényeket

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra A járműkiállítás április 29-ei megnyitóján elsőként Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója szólt a közönséghez. Egyebek mellett elmondta: Ez az esztergomi járműexpó egy igazi ünnep, amelyen a Suzuki betudja mutatni évről-évre, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az iparágunk, illetve egy remek alkalom arra, hogy megünnepeljük az iparágunkat és megünnepeljük azokat az embereket, akik hozzájárulnak a fejlődéséhez, az itt kiállított járművek fejlesztéséhez és az iparág továbbviteléhez. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországon egyedülálló ez a szezonnyitó fesztivál, melynek bőven lesz folytatása az év folyamán. A város első embere rámutatott: Az elmúlt időszakban sok fejlesztést sikerült Esztergomban megvalósítani, amit terveztünk. Az év elején avattuk fel az új Suzuki Arénát, múlt héten jártuk be a folyamatban lévő építkezéseinket és május 1-jén megnyílik Esztergomban az új piac és a Zöld Séta program állomásai is jól haladnak. Erős Gábor országgyűlési képviselő arról is szólt beszédében, hogy a járműexpó utat mutat a város, a térség vállalkozóinak, hogy legyen párbeszéd és legyen összefogás is. A képviselő kiemelte: Esztergom élen jár a közösség erejének fejlesztésében, az előremutató szándékok megvalósításában. Nagy János államtitkár az autógyáros városok ligájába sorolta Esztergomot

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra Nagy János, miniszterelnöki irodát vezető államtitkár köszöntőjében mások mellett arról fogalmazott meg gondolatokat, hogy a „Mi autónk” miatt rendezik meg évről-évre Esztergomban a járműexpót, mivel „Esztergom büszke tagja annak a ligának, amelyben Szentgotthárd, Győr, Kecskemét és újabban Debrecen is benevezett. Azzal, hogy itt Esztergomban bemutatjuk ezeket a retro és új járműveket azt is elismerjük, hogy puszta értéküknél többet jelentenek számunkra. Valami olyasmit, ami történelmünkhöz, kultúránkhoz, mindennapi életünkhöz tartozik – mondta Nagy János. Az Akkor és most járműkiállítás és zenei fesztivál április 29-én és 30-án várja a közönséget Esztergomban. A részletes programot a fesztivalsziget.hu oldalon lehet megtekintenteni.

