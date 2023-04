Simonicsné Lődör Melinda igazgató elmondta, meghívásukat a Bozsik-, a Petőfi- és a koppánymonostori iskolák fogadták el, így a Fesztyvel együtt négy csapat versengett egymással. Céljuk azonban nem a kiélezett küzdelem volt, hanem az, hogy a gyerekek jól szórakozzanak, lássák, mennyire fontos a közös játék.

Pekár Bence pedagógus arról beszélt, a tornanappal a hagyományteremtés is szándékuk, később akár körzeti versennyé is válhatna, illetve alsósoknak és felsősöknek is meghirdetnék, idén negyediktől nyolcadik osztályig lehetett jelentkezni.