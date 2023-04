A legendás Bánya-hegy megmászása igen nehezen ment, azzal együtt is, hogy lehetett kötelekbe kapaszkodni. A borulások és a szitkozódások száma meghaladta a sokéves átlagot. Egyébként minden tiszeletem a lelkes fotózóké, akik a nagyobb pocsolyáknál és a virágtengereknél, vagy a pusztamaróti medvehagymával borított domboldalnál meg-megálltak, megörökítették a pillanatokat, amelyeket azután akár már azonnal, vagy a célba érkezés után megosztottak a világhálón.

A vértestolnai műút mellett most is, mint mindig, népszerű volt a zsíros kenyerezőnek is nevezett megálló. Finom, friss kenyérből, lila hagymával, ahogyan kell. Szódavizet is lehetett vételezni, aztán indulás tovább és tovább, be a sárba, ki a sárból, érkezés Koldusszállásra, innen szerpentinen a Kisréti vadászházhoz... – nem is sorolom, a leírásba is belefáradok.