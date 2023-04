Szákszenden is szemétgyűjtést szerveztek április 22-én, a Föld napja alkalmából. Az akcióban részt vett negyven önkéntes, akik a település határában gyűjtötték az eldobott hulladékot, többségében autógumit, temetői mécseseket és sörösdobozokat. A volt orosz laktanya területét és a régi vasútállomás környékét is megtisztították, de a Nagyigmánd felé vezető út környékét is. A szemétszedéshez az Öveges József Általános Iskola diákjai, tanítói és tanárai is csatlakoztak, valamint a Kiskuckó Óvodába járó gyerekek, óvó nénik és dadusok. Ők korábban már összegyűjtötték az elszórt szemetet és virágot ültettek az intézmény kertjében. Kedden a szociális- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai a parknál takarítottak.

– A szalvéta, a csokispapír, az üdítős flakon helye a szemetesben van és nem az utcán, vagy a falu határában. A kihelyezett üveggyűjtőbe csak üveg dobható, karton, műanyag és mosdókagyló nem – hangsúlyozta Takács Tímea főszervező és művelődésszervező, aki szerint vigyázni kell a környezetünkre, ahol élünk.