Az Agora ház közösségi háznak épült és úgy is funkcionált nyitva tartása során. A felújítás most már látványos, és különleges szerepet kaphat a település életében.

– A megvételhez a forrást első körben pályázati forrás átcsoportosításával kívántuk biztosítani, engedélyt kértünk, hogy a garzonlakások felújítására elnyert huszonnyolcmillió forintos, Magyar Falu Program pályázati összeget erre használhassuk fel. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnknek hála külön pályázati forrást állapítottak meg, amelyből a harmincötmillió forintos ingatlant megvásárolhattuk, és a garzonok felújításáról sem kellett lemondanunk – mondta Vuts Norbert, a település polgármestere.

Az elkészült, felújított Agora Ház többfunkciós szerepet tölt majd be a település életében. A különböző méretű terek, a nagy befogadóképesség és az átalakított pajta lehetővé teszi a sokoldalú kihasználhatóságot.

– Terveink szerint a létesítményben szobát bárki vehet majd ki, azonban előnyben részesítjük majd az iskolai csoportokat, erdei táborozókat. A pajtából kialakítandó konferenciaterem helyszínt adhat esküvőknek, csapatépítő előadásoknak, akár családi rendezvényeknek is, nem beszélve arról, hogy akár helyi moziként, vagy színházteremként is hasznosítható lesz. A főépületben kialakítandó, teljesen felszerelt konyha lehetőséget nyújt arra, hogy teljes, nagyszabású rendezvényeket rendezhessünk, illetve esküvők esetén nemcsak a ceremónia helyszíneként szolgálhat, hanem a lakodalom is megszervezhető, akár teljes ellátással, ott alvással. A pincében tematikus szabaduló szoba kialakítása szerepel a terveink között, amely a csapatépítő és családi rendezvények izgalmas adaléka lehet – tette hozzá.

– Az épület ilyen módon történő hasznosításának ötlete, tervei, úgy gondolom, hogy a település történelmi és természeti adottságai miatt adottak voltak, hiszen a fejlődést a turisztikára fókuszálással tudjuk a legjobb módon biztosítani kis településünkön – zárta szavait Vuts Norbert.