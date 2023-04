– A húsvét számomra egyértelműen a hagyományokkal függ össze a gasztronómiában is. Ilyenkor végre nagyszerűen kihasználhatjuk a friss zöldségeket, ám ez a lehetőség egyszerre kecsegtető és csalóka, hiszen kora tavasszal mindenki a roppanós frissességű zöldekre vár, a kínálat azonban azért még igen korlátozott – részletezte Barna Ádám.

A saláták mellett ő is a sonkára és a tormára koncentrál. A 42 Restaurant and Bar séfje elárulta: nem is igen fogyasztja máskor a füstölt húst friss tormával. Szerinte egyébként a húsvét fő attrakciója akkor adja az igazi élményt, amikor az ember a böjtöt is tartja húsvét előtt.