Gyakorlat

Szabó Márk március végén rendezte meg barátjával, Szekrényessy Csanáddal, a Zeneakadémia zongoraművész hallgatójával Esztergomban a II. Reményi Károly Emlékhangversenyt, melyen több százan vettek részt. Már készülnek a jövő évi koncertre is, elképzeléseik, terveik megvalósításához további támogatókat is keresnek. Szabó Márk ezen a héten Csehországban, Karlovy Vary-ban vesz részt egy zenei gyakorlaton, pénteken pedig a helyi szimfonikus zenekart fogja vezényelni egy hangversenyen. Mindemellett Berlinben is lesznek rendezvények, ahol szintén kezébe veheti a karmesteri pálcát.