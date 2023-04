– Idén második alkalommal pályáztunk sikeresen. Az elmúlt évben a fákat az óvoda, iskola közös udvarába telepítettük, az idei évben pedig a Hegyalja utca alján, egy újonnan átadott játszótér parkosítását végeztük el. Vértesszőlősre kimondottan jellemző az urbanizáció, rengeteg a házépítés, a zöldterületek beépítése, ezért kiemelt fontosságú számunkra, hogy foglalkozzunk ezekkel a faültetésekkel, illetve környezetszépítéssel – emelte ki Nagy Csaba, a település polgármestere.

A Program szakmai koordinálását az erdőgazdaságok bevonásával az Országos Erdészeti Egyesület végzi. A Vérteserdő Zrt. működési területén az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi Csoportja látta el ezt a feladatot 2020 és 2022 folyamán, így most 2023 tavaszán is, az egyes helyszíneken együttműködve a Vérteserdő Zrt. munkatársaival.

– Alapvetően az volt a célunk, hogy olyan területeket kezdünk el parkosítani, ami a gyerekneveléssel és kicsit a jövőképpel egybeesik. Egyrészről szeretnénk jó példát mutatni a gyermekeknek, másrészről pedig be is vonjuk őket, hogy érezzék ennek a súlyát, meg valamilyen szinten a felelősségét is. Azt gondolom, hogy ezeket a fákat már nem magunknak telepítjük, hanem nekik – tette hozzá.

A 2023 januári igénylés során erre az évre a tízezer fő alatti települések részére tizenhárom fafajból összesen tízezer fa állt rendelkezésre, amelyből tavasszal és ősszel több mint négyszáz település zöldülhet.