Molnár Csabáné, a tanintézet igazgatója Czibor Zoltánról elmondta, hogy ebben az iskolában koptatta a padokat. Noha csak testnevelésből büszkélkedhetett kimagasló eredményekkel, ám hazaszeretetét is itt alapozták meg elődeik. Az igazgatónő szólt arról is, hogy iskolájuk szeptemberben lesz 95 éves, testnevelés tagozat pedig 1975-től működött náluk. Büszkék arra, hogy Czibor mellett náluk tanult Schulek Ágoston háromszoros magyar bajnok magyar rúdugró, edző, sporttisztviselő, egyetemi docens, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke korábbi elnöke, illetve Pekler Zalán sportlövő olimpikon, aki a napokban két világkupa elsőséget is szerzett.

A faültetést követően az iskola diákjai is műsort adtak, közösen énekelték a vendégekkel az Ismerős Arcok, Nélküled című, a nemzeti összetartozás jelképévé vált dalt.