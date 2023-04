Mindhárom napon játékszigettel várják a kisgyermekes családokat, emellett félóránként 30 perces tárlatvezetés keretében ismerhetjük meg a Sándor család két kiemelkedő alakját. A kastély megtekintése közben számos érdekességet megtudhatunk az egykor Európa-szerte ismert lovas, gróf Sándor Móric életéről és lányáról, Paulináról, aki korának meghatározó divatikonja és a mai influenszerek előfutára volt. Ráadásul arra is lehetőségünk nyílik, hogy korabeli ruhaneműket öltsünk magunkra, így pillanatok alatt belecsöppenhetünk abba a világba, amelyben a gróf élt.

Április 30-án, szombaton délután lovasbemutatót tartanak, és óriási társasjátékkal, puzzle-val, szabadtéri ügyességi játékokkal tölthetjük el az időt. Később aztán fáklyás esttel idézik meg a lovasbravúrokról híres Sándor Móricot. Érdekesség, hogy Bajnán minden évben április utolsó napján a helyi fiatalok az Ördöglovas legendája előtt tisztelegve máglyát gyújtanak az Őr-hegyen. Idén a bajnai kastély is csatlakozik saját fényeivel a rendhagyó eseményhez. Ebből az alkalomból a díszudvarban fáklyás kivilágítás lesz, a nagytisztásra fáklyás felvezetéssel érkeznek meg az érdeklődők, ahonnan a 21 órakor az Őrhegyen fellobbanó máglya tűzre, választűzként a kastélyparkban is tűzgyújtás történik. Az estet tűzzsonglőrök és dobosok is színesítik.

A hosszú hétvége utolsó napján pedig majális hangulattal, ugrálóvárral és játékszigettel, a kastély főépületében pedig az előző napok programjaival várunk mindenkit. A részvételi díjakról bővebb információk a rendezvény Facebook eseményénél találhatók.