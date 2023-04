Komárom Megkezdődtek a városban a tavaszi munkálatok – számolt be róla a komarom.hu.

Neuvirth Imre, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, folyamatosan zajlik a zöldfelületek kezelése, karbantartása, megújítása.

Már tervezik a virág- és faültetéseket, amelyek közül az utóbbiba a komáromiakat is szeretnék bevonni. A tervek szerint a régi- és az új Csillag lakótelepet is érintik majd a munkálatok, ahol 20-30 juhar és kőris csemetét szeretnének elültetni. A komáromi köztemető területe is mintegy 3000 négyzetméterrel bővült, ahová további 30-35 facsemetét ültetnek ki.

– Egy sikeres pályázatnak köszönhetően madárodúkat, valamint veréb- és rovarhoteleket is ki tudtunk helyezni a városban, emellett fecsketelepeket is sikerült létrehozni – számolt be az ügyvezető.

A zöldfelületek mellett a komáromi utak rendbetétele szintén megkezdődött. Márciusban mintegy 180 négyzetméter kátyút javítottak ki. A szőnyi és koppánymonostori városrészekben a zúzott köves utak karbantartása és javítása is zajlik már, ahová 150-200 tonna murvát terítettek le az közelmúltban.