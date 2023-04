A kicsiket természetesen az egyesület udvarán élő állatok is érdekelték. A Kemencés Pajtában kézműves foglalkozás volt, tojástartót lehetett készíteni. Minden ide látogató ajándékkal térhetett haza, a szervezők pedig azokra a gyerekekre is gondoltak, akik glutén- és tejérzékenyek. Az állomásokon a Kemence Egyesület munkatársai segítették a résztvevőket, akik között vannak értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, akad, akinek végtaghiánya van. Így a program, mint minden egyes rendezvényük, érzékenyítés is. Az egyesület munkatársai számára nagy öröm, hogy ők is tudnak segíteni másoknak, hiszen ugyanúgy aktív tagjai a komáromi közösségnek.