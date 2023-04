Több éves hagyomány immár, hogy a Magyar Zarándokút hazánk egyik legfontosabb szakrális helyéről, Esztergomból indul el. Az idei a tizenharmadik a sorban, melyről a Szent Adalbert Központ előtt összegyűlt résztvevők némi numerológiai magyarázattal az egykori templomos lovagokra utalva kapcsolták össze a mostani túra adataival, paramétereivel.

A ködös, napos vasárnap reggeli rendezvény egyik kiemelkedő részlete volt a zarándokzászló átadása, melynek során Scmittné Makray Katalin örökös zászlós zarándoktól kapott meg Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Az indulás előtt több beszéd is elhangzott, köztük Alberti Péter alpolgmesteré is, aki Hernádi Ádám polgármester és a város üdvözlete átadása után többek között ezt mondta:

„A zarándok tudja hova tart, tudja mit kell tennie életében, de legalábbis keresi azt, mégpedig ott, ahol leginkább megtalálhatja az úton, saját magában.” A 2023-as évnyitó zarándoklat kapcsán, Kardosné Gyurkó Katalin egyebek mellett így fogalmazott: „A zarándoklaton nem csak a zarándok indul útnak, útnak indulnak az otthon maradottak is. A zarándok hátizsákjában ott van a család, a gyermekek, ahogy a zarándokútra induló hiányát hordozzák ők is távollétében. Néha bizony kell, hogy hiányozzanak, néha kell, hogy hiányozzunk. A zarándoklat ilyen értelemben is közös, ilyen értelemben is családi élmény. Bármilyen célért is indul el a zarándok, azt csak akkor érheti el, ha azt visszatérve, az otthonában megtalálja, és az ő vágyuk és céljuk is a hazatérő zarándok: az egymásra találás.”

Rumi Imre, aki a korábbi önkormányzati ciklusban többször is jelen volt az Esztergomból startoló zarándoklatoknál, energikusságát és humorérzékét nem cáfolva Churchill híres mondását idézte az útra vállalkozóknak, de ígérte, hogy a zarándoklattal járó fizikai terhelés, szenvedés mellett ott lesz a megtett út adta boldogság, elégedettség is.