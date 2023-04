Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be a Sierra Leone-i tárgyalások, az ottani magyar üzleti fórum céljairól és folyamatairól. Mint fogalmazott, Edward H. Sandy kereskedelmi és David J. Francis külügyminiszter garanciák arra, hogy a magyar vállalatok minden lehetséges politikai támogatást megkapjanak az afrikai országban. A delegáció tagja Erős Gábor képviselő is, valamint magyar üzletemberek és egyetemi vezetők. Magyar külügyminiszter egyébként most először járt Sierra Leonéban.

− Európának erősítenie kell a gazdasági együttműködését Afrikával, erre napjaink nehézségei közepette különösen nagy szükség van, már csak azért is, mert minél fejlettebbek a szomszédos földrész országai, annál kevesebb migráns indul útnak − fogalmazott Szijjártó Sierra Leonéban, hozzátéve, hogy Magyarországnak érdekében áll az afrikai államok stabilitásának és gazdasági fejlődésének támogatása. Szavai szerint ez részben önös érdek is, hiszen minél stabilabbak és fejlettebbek ezek a térségek, annál kevesebb illegális bevándorló indul útnak Európa felé. Ez egyúttal kölcsönös érdek, hiszen az érintett országok számára sem kedvező, ha elveszítik tehetséges fiataljaikat, húzta alá.

AZ MTI beszámolója szerint kiemelte, hogy ezért is fontos lenne az európai-afrikai gazdasági együttműködés javítása, aminek kiváló példája a Magyarország és Sierra Leone közötti, kölcsönösen előnyös és kölcsönös tiszteletre alapozott kapcsolat. Hazánk és az afrikai ország felsőoktatási együttműködést is kötött már korábban, ennek nyomán ötven Sierra Leone-i diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken. Idén 590-en jelentkeztek a programra.

Erős Gábor esztergomi országgyűlési képviselő a Sierra Leone-i út kapcsán kiemelte: nagy megtiszteltetés volt, hogy a delegáció tagja lehetett. Arról már a külügyi és külgazdasági miniszter számolt be, hogy tárgyaltak egy ottani víztisztító telep építéséről, de az élelmiszeripar, az egészségügy és az információtechnológia területét is érintették.

Az afrikai tárgyalássorozat Etiópiában folytatódik. Az országgal van már felsőoktatási együttműködése hazánknak, az etióp fiatalok között népszerűek a magyar ösztöndíjas helyek. 50 helyre tavaly több mint 1500-an jelentkeztek. Szijjártó Péter kedden arról számolt be, hogy jövőre megduplázzák a keretszámot, szára.

Szijjártó Péter Etiópia kapcsán kiemelte, hogy a magyar vállalatok fontos szerepet vállalnak az etióp mezőgazdaság fejlesztésében, hogy a szektor el tudja látni az embereket megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel. Hangsúlyozta: magyar cégek részt vesznek az ország digitalizációjában is, ami ugyancsak hozzájárul a gazdaság modernizációjához, ezáltal pedig a helyben maradás feltételeinek biztosításához.

− Ennek érdekében gazdasági együttműködési, valamint kettős adóztatást kizáró megállapodást kötünk az etióp kormánnyal − jelentette be a külügyminiszter. A magyar delegáció kinttatrtózkodása alatt adják át a hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Ifjúsági Tanácsadó Központot, amelynek létrehozásához Magyarország mintegy 160 millió forintos támogatást nyújtott az etióp katolikus egyháznak.