– A mi bűneink okozták Krisztus szenvedését, de ő az egyetlen, akinek végtelen a méltósága, akinek minden csepp vére és minden szenvedése egymagában is elég a világ váltságára – mondta Erdő Péter bíboros nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján a bazilikában. Hagyományosan ezen a napon az egyház nem mutat be szentmisét: a főpásztor, a paptestvérek és a ministránsok csendben vonultak be a templomba, majd Erdő Péter térdre ereszkedett az oltár előtt.

Az igeliturgiát a könyörgések és a passió, vagyis Jézus szenvedéstörténete követte. A szentbeszédet követően a bíboros levette a leplet a letakart feszületről és elsőként ő, majd az asszisztencia és a hívek is hódolattal hajtottak térdet a kereszt előtt. Nagycsütörtökön is Erdő Péter vezette a szentmisét a bazilikában, melyen az utolsó vacsorára emlékeztek, sőt, az esztergom-budapesti érsek elvégezte a lábmosás szertartását is. A főpásztor legközelebb húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén celebrál istentiszteletet Esztergomban.