A főoltárnál lévő stallum, a mellékoltárok, illetve az orgona- és énekkarzat is építési terület lett Esztergom elsőszámú templomában. A klasszicista pompa és méltóságteljes monumentalitás ezúttal állványok, nylontakarók, trepnik és korlátok mögé bújt, hogy aztán a beruházás ezen fázisa után megújult formában tündököljön a hívek és látogatók örömére. Egy különleges húsvéti nagyhét lesz a Bazilikában tehát ez a 2023-as, amikor ugyan a turisták elől nem zárják el a főhajót, de annak képe lényegesen mást mutat, mint szokott. A főszékesegyház többi része, a kincstár és az altemplom ugyancsak látogatható, ezeken a helyeken már vagy még nincs rekonstrukció jelenleg. A kincstár ezúttal még egy különleges, a Bazilika felújításával kapcsolatos kegytárgyat is kínál az érdeklődőknek. A főszékesegyház kupolája külső, az oxidáció miatt zöld színű rézlemez borításából készült arasznyi kereszteket árusítanak a kegytárgyboltban. Az építéstörténeti relikviának is beillő díszhez az annak eredetét igazoló kártyával látták el. A nagyhét miséit a főhajóban tartják, de a szokásoktól eltérően – a belső felújítás miatt – az eredeti oltártól pár méterre egy ideiglenes oltárnál, a kupola alatti részen miséznek majd a papok, a hívek a megszokott padsorokban foglalhatnak majd helyet. A templom honlapján a nagyhét minden miséjéről, lelki alkalmáról és egyéb programokról, változásokról lehet részletes információt olvasni.

Nagyheti miserend az esztergomi Bazilikában:

04. 06. 18:00

Szentmise az utolsó vacsora emlékezetére

04. 06. 20:00

Gitáros keresztút

04. 06. 21:00

Virrasztó szentségimádás

04. 07. 09:00

Zsolozsma

04. 07. 15:00

Csonkamise

04. 07. 18:00

Bíborosi szertartás

04. 08. 09:00

Gyóntatás

04. 08. 09:00

Zsolozsma

04. 08. 18:00

Vigilia szertartás

04. 08. 21:00

Vigilia szertartás

04.. 09. 09:00

Szentmise

10:30

Bíborosi szentmise

18:00

Szentmise