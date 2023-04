Autóhasználat

Az említett cég 18-65 éves hazai lakosságot megcélzó felmérése számos érdekességgel szolgált az autózási szokások és a környezetbarát modellekkel való hozzáállás terén is. A válaszokból kiderül, hogy a magyar emberek 62 százalékának van saját kocsija, ám közülük csak 1 százaléknyi vezet környezetkímélő típust. Ennek oka az említett járművekkel teljesíthető kis hatótáv, illetve a korlátozott töltési lehetőségek is visszatartó erővel bírnak.

A kutatás eredményeiből az is kiderül, hogy az elmúlt időszakban a megkérdezettek 61 százaléka ritkábban használta a kocsiját: 64 százalékuk a benzinár-emelkedés miatt ült ritkábban volán mögé, míg a lakosság 17 százaléka az alkatrészek drágulása, illetve a szervizköltségek emelkedése miatt kezdett spórolni.