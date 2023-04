Dunaalmás polgármestere, Makay Tibor a Kemma.hu-nak számolt be arról, hogy hamarosan elkezdik az új bölcsőde munkálatait. A kivitelezővel már alá is írták a vállalkozói szerződést, és egyben a munkaterületet is átadták. A munkálatok húsvét után, április 11-én kezdődnek, melynek legkésőbb az idei év szeptember 30-ig kell megvalósulnia. A kivitelezést követően a működési engedélyek beszerzése kezdődik. A tervek szerint a bölcsőde 2024 januárjában megnyitja kapuit a kicsik előtt.

A település vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a bölcsődét a régi gyógyszertár épületében alakítják ki. A teljes gyógyszertár épülete bölcsőde lesz, a gyógyszertári funkció ott megszűnik, az orvosi rendelő udvarában alakította ki az új fiókgyógyszertárát a jelenlegi gyógyszertár üzemeltetője. A bölcsőde így két minibőlcsödei csoportszobával még több gyermek befogadására lesz alkalmas.