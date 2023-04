Az internetes site mellett facebookos oldal is tájékoztatja az esztergomi piac iránt érdeklődőket, mely virtuális platform láthatóan a közösségépítés egyik fontos eleme kíván lenni. A honlapon jelenleg a bemutatkozás rovat vonzza talán leginkább a tekintetet. Itt többek között ezt lehet olvasni: „A mintegy egymilliárd forintos európai uniós támogatásból megvalósult piacon, 23 darab – 5 és 50 négyzetméter közötti – üzlethelyiséget alakítottak ki, amihez tartozik egy 58 értékesítői asztallal rendelkező piactér is. Az üzlethelyiségek szigeteltek, klimatizáltak és vizesblokkal vannak ellátva, melyekhez egyénileg szabályozható fűtésrendszer, egyéni árammérő és napelemes energia rásegítés is tartozik. Az értékesítőket szelektívhulladék-gyűjtő sziget, hulladéktömörítő gépezet, raklapemelő és kézi platóskocsi segíti.” A fentiek mellett az Üzletek és Árusok szekció ad fotókkal illusztrált palettát az új piac kereskedőiről, így egyebek mellett savanyúságot, tejterméket, virágot, hentesárut, pékárut, divatárut, valamint bio, vegán termékeket árusító kereskedőkről. Ezen túl egy promóciós videóval is kiegészül az új vásártér kínálatát beharangozó rovat. Az oldalon már olvasható a Tematikus napok rovatban, hogy az esztergomi piacon milyen programokat tartanak májusban, illetve júniusba