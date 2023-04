Környén főzőversennyel egybekötött családi napot és majálist rendez az önkormányzat április 30-án, vasárnap a tóparton, ahol ismét szórakoztató és sport programok, vidám versengések lesznek. A Bográcsos főzőversenyen délelőtt zajlik, ahogy a sportvetélkedő és az interaktív gyermekműsor is. Lesz délután lángos verseny, tűzoltó bemutató és színpadra lép a Petróleum zenekar.

Várjuk a ti fotóitokat is! Mutassátok meg, nálatok milyen a munka ünnepe, hogy majálisoztok ma, vagy majálisoztatok régen! Képeiteket a [email protected] mailcímre várjuk! A tárgyba írjátok be: majális.

Szintén 29-én gyermekprogramokkal, májusfa állítással, zenével, tánccal vár minden érdeklődőt délután a Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat a közösségi tér udvarán. Bábolnán jótékonysági családi napot tartanak 29-én a szabadidőparkban, de itt is lesz májusfaállítás, és számos program. Bajon 30-án állítják fel a májusfát, 17 órakor, az iskola előtti téren, majd Simonfi Gergő fog zenélni az IKSZT udvarán.

Reptéri majális vár mindenkit szombat reggel 10-től hétfő estig Oroszlány határában, a kecskédi reptéren. Sétarepülés, műrepülés, katonai toborzósátor, akadálypálya, katonai hagyományőrzők, lövészet, gyermeksarok, kézművesek is várják a kicsiket és nagyokat. Esztergomban is többnapos programmal készülnek. 29-én, szombaton délelőtt a Rugby Club területén nyitják meg az Akkor és Most Jármű Expót, veterán és modern járművekkel, a számos egyéb program mellett. Este a lampionos hajós felvonulás és Dj Dominique várja majd az érdeklődőket a Kis-Dunán.

Banán vasárnap májusfát állítanak a művelődési ház udvarán. A program 17 órakor, közös díszítéssel kezdődik. Ezen a napon, 9 órától rendezik meg a Gyermely-Gyarmatpusztai majálist. A résztvevőket focikupa, főzőverseny, lövészet, röplabda, vetélkedők várják. Fellép a dalárda, a Sramli Kings és B. Tóth László. Komáromban veteránmajálist szerveznek vasárnap a Szabadság téren. Az autók szerelmeseit 8 és 16 óra között várják. Lábatlanon retró majális várja az érdeklődőket vasárnap a Duna Színpadon. 17 órakor E/Dzsem Koncert, majd Hungária rock&roll party következik. 20 órától retro disco kezdődik.