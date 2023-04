A számok nyelvén

Érdekesség, hogy a vármegye legnagyobb lakosságszám-növekedést elérő települései közül Bakonysárkányban például 39-en élnek többen, mint egy éve. Az itteni ingatlanok négyzetméterének ára 231 ezer forintról 245 ezer forintra nőtt.

A statisztikák szerint Dunaszentmiklóson is többen élnek 31 fővel, az ingatanár jelentősen, 297 ezerről 427 ezerre nőtt átlagosan. Kesztölcön is 31 fővel gyarapodott a település, míg a tavalyi 325 ezer forintról 472 ezerre nőtt az ár. Kiderült az is, hogy Dunaalmáson is 26-tal többen élnek. Igaz, itt 570 ezer helyett 411 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Külön érdekesség, hogy Kocson 70 fővel bővült a lakosság, a lakásárak azonban 288 ezer forinton stagnáltak.