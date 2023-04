Kevés olyan sportág létezik, amely esetében nem történt jelentős áremelkedés az elmúlt egy évben, ezáltal egyre többe kerül, ha futballozni, futni vagy éppen túrázni szeretnénk. De a horgászszenvedély is a korábbinál jóval nagyobb összegeket emészt fel.

Vajda Csaba esztergomi horgász elmondta, hogy évek óta járja az országot, számtalan kedvenc horgászhelye van itthon. Eddig jellemzően havonta két hétvégét szentelt kedvenc szórakozásának, a péntektől vasárnapig tartó időszakokra komfortosabb, azaz árammal ellátott, ággyal, mikrohullámú sütővel is felszerelt faházakat is kibérelt.

– A költségek két nagy részből állnak össze. Az egyik felét a jegy és a kötelező felszerelés teszi ki: amíg korábban a 12 órás normál napijegy 1500–2000 forint volt, úgy most már 4000–5000 forintot is elkérnek érte. A faház bérlésénél vettem észre leginkább az áremelkedést. Eddig 24 órára 7–8 ezer forintba került az épület, és ez az összeg fedezte a rezsiköltséget. Most viszont 12–15 ezer forintot is elkérnek, és ráadásként ki kell fizetni az elfogyasztott áramot. Ősszel előfordult, hogy egy napra 5000 forint rezsiköltséget fizettem. Eddig a 24 órás horgászat kijött mintegy 20 ezer forintból, most mindennel együtt 40 ezer forintba kerül – árulta el.