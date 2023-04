Az útnak ugyanis egyszer csak vége lesz. Nagyon. Még egy lépés, és az ember tízméteres zuhanás után találná magát a szakadék fenekén. Visszahőkölünk, de azért lenézünk a mélybe.

A talaj vastagon csak homok. Azt tartja az erdőt, az utat, és az tart rajta minket is. A gödör mélyén pedig autógumi, kábelköteg, építési törmelék. Mi nem, szerencsére.

Mint azt videón is megmutatjuk, két és fél évvel ezelőtt még autóval is be lehetett hajtani erre az útra. Olvasónk élete akkor csak egy megérzésen múlt. Először azt hitte, csak egy bukkanó van előtte, amin majd olyan érdekesen huppan egyet a kocsi. Aztán mégis fékezett. És milyen jól tette.

Azóta eltorlaszolták az utat az autósok elől. A kerékpárral és gyalogszerrel túrázók viszont nézzenek nagyon a lábuk, bringájuk elé!