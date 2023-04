Mint ismert, a Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsának (ICOMOS) kezdeményezésére 1984 óta április 18-án van a műemlékvédelmi világnap. A jeles dátum kapcsán rögvest felmerül bennünk, hogy miként kelhetnek új életre a védettséget élvező épületek és hogy milyen kihívásokat adhatnak a tervezőknek.

Azt tudni kell, hogy egy műemlék jellegű épületet felújításának első lépéseként a tulajdonosnak, vagyis önkormányzatoknak, magántulajdonosoknak kérvényt kell benyújtaniuk. Ezt követően a megbízott építészeti iroda terveit az önkormányzati vagy Országos Építészeti Tervtanács hagyja jóvá. A tervezés előtt művészettörténeti-, fal-és festő-restaurátor kutatás kell lefolytatni, melyek meghatározzák az érintett épület megőrzendő értékeit, feltárják az eredeti terveket és építészeti megoldásokat.

A Rudolf-ház

Forrás: Baumit

A műemléki világnap alkalmából a Baumit Kft. Év Homlokzata pályázatának nyertes építészei meséltek az általuk felújított épületekről is. Az esztergomi Rudolf-házról például megtudhattuk, hogy az 1800-as évek végén épült, jelenleg szálloda, étterem és üzlethelyiség is üzemel benne. A fafödémes ház földszinti részét egyszer már átalakították, de az igazi megújulás 2020-ig váratott magára. A művészettörténeti-levéltári kutatás szerint a két utcafronti homlokzat, a tetőszerkezet, a szálloda középső szobája és egy csigalépcső voltak a ház legfontosabb értékei.

A Széchenyi téri homlokzatot és a fa portált korabeli fotók alapján építették újra, a felújítás közben figyelni kellett arra is, hogy a Rudolf-ház a jövőben megfeleljen a szállodai funkcióknak.

„Egy mindennapi használatban lévő műemlék nagyon különleges, a tervezése igazi kihívás. Meg kell őriznünk a szépségeit, ugyanakkor alkalmassá kell tennünk a vendégek életmódjához.” – emlékszik vissza a tervezésre Somody Zsolt építész, a Somody és Társa tervezés vezető tervezője.

A régi nyílászárókat eredeti stílusban gyártották újra, az áramot a padlón és egy néhány évtizeddel ezelőtt felhúzott válaszfalon keresztül vezették a szobákba. A lakás világossá tétele érdekében az egykori tetőszellőző elem helyett tetősíkablakokat építettek be, de az eredetihez nagyon hasonló cserépbe ékelték be a nyílászárókat. Az eredeti homlokzati vakolat színe is kérdés tárgyát képezte, a kutatások szerint valószínűleg terrakotta árnyalatú lehetett. Későbbi terveken viszont már kékes árnyalattal szerepelt az utcaképen, így végül a felújítás után világoskék árnyalatban pompázik.