A Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az idén is megtartották a diáknapot. A programok között volt főzés, kreatívkodás/rajzolás, kincskeresés – fenntarthatósági témakörben, sakkozás, kötélhúzás, szkanderozás és futballozás is. Ugyan lógott az eső lába, de a lelkesedést ez nem csökkentette. A diákok megúsztuk szárazon a napot, a jókedv és a nyeremények garantáltak voltak.