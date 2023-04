Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye oldalán olvasható, hogy Marc-Antoine Charpentier francia zeneszerző több tételes barokk szerzeményének zenekari bevezetőjéből született dalt 1991. január 10-én Varga László atya, a váci székesegyház karnagya vegyes karra komponálta át, szöveget és zenekari kíséretet írt hozzá.

Ez a mű nagy múltra tekint vissza az Esztergomi Szemináriumban is, mert Gaál Endre atyának, a szeminárium korábbi rektorának is ez volt a kedvence. A papnövendékek rengetegszer énekelték el ezt a kellemes hangvételű dalt a tanévnyitó, illetve tanévzárók alkalmával. Az esztergomi szeminaristák így most az ő emlékére is tisztelegnek ezzel a videóval.

Schmotzer Kristóf papnövendék a főegyházmegye oldalán azt is elmesélte, hogy a videó ötlete 4 évvel ezelőtt jött, amikor ugyanis meglátták a könyvtárat, rögtön ihletet kaptak. A Kardinális TV stábja erre az elképzelésre alapozva készítette el a felvételt, mellyel az Esztergomi Szeminárium egységét és összetartását is hangsúlyozzák. Hozzátették azt is, hogy Jézus a 12 apostolt választotta ki, akik végül igen nagy hatást gyakoroltak a világra.

„Az ő mintájukra mi, jövő papsága is, még ha szemmel láthatóan kevesen is leszünk, képesek vagyunk komolyan alakítani a világot. Krisztus legyőzte a halált, ezzel az örömhírrel kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepet!” - írják az oldalon.