- Pontosan egy évvel ezelőtt Magyarország a békére szavazott és azóta is éppen ennyi idő telt el, hogy a választópolgárok bizalmat szavaztak a Fidesz KDNP frakció 2/3-os parlamenti többségének - emelte ki Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő az oroszlányi Fidesz irodában tartott sajtótájékoztatóján. Mint fogalmazott, közös érdekünk a béke, az ország a béke pártján áll.

Mint ismert, múlt pénteken elfogadták a Fidesz-Kdnp frakció kezdeményezésére az országgyűlési határozatot, aminek célja az volt, hogy az ország elutasítja például az orosz-ukrán háborús helyzetben keletkezett agressziót.

A képviselő hozzátette: Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal korábban sem támogatta a nemzeti ügyeket, most is nemmel szavazott a békepárti határozatra. Ez pedig azt jelenti - hangsúlyozta - hogy a dollárbaloldal továbbra is a háború mellett áll. Czunyiné dr. Bertalan Judit végszóként elmondta: Mi továbbra is a béke pártján állunk és meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba!