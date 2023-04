Az Esztergomi passiót immár második alkalommal rendezték a húsvét ígéretét adó nagyhét első napján, virágvasárnapon. A Kaméleon Színház társulatára alapozva, illetve Arcson Rafael rendező irányításával korhű jelmezekben, esetenként díszletekkel és professzionális kihangosítással vitték színre az ismert evangéliumi szenvedéstörténetet.

Az előadáson a város több egyházi iskolájának igazgatója, illetve tanára, diákja is részt vett, miként többféle más szakma, hivatás képviselője, és ahogy elmondásukból kiderült, a kohéziót keresztény hitük adta. Érdekesség, hogy például Heródes szerepében egy buszsofőrt láthatott a közönség, Kajafást pedig egy országosan elismert, helyi szakács séf alakította. Az így alkalmi társulásnak is definiálható együttes még az ökumenét, a több egyház egy irányba, Krisztus felé való hangolódását is megjelenítette, hiszen katolikus és protestáns hívek is szerepeltek a darabban, sőt, ahogy mondták, nem-hívők is részt vettek a produkcióban.

Az Esztergomi passiót először tavaly mutatták be, akkor nagyon jó visszajelzéseket kapott a társulat, így többek között azt is, hogy az előadás segített átélni Krisztus szenvedésének történetét. A virágvasárnap megtartott passió szép, zömében napos időt fogott ki, az esztergomi Várhegy számos pontján tarka virágmezős lankáin felvonultatott, ismert evangéliumi epizódokat a közönség a szereplőkkel együtt haladva, sokan fotózva, videózva is kísérte jelenetről jelenetre. A dráma szereplőire headset-mikrofont szereltek, mely révén minden egyes szó jól hallatszott.

A Megváltó élete utolsó szakaszának bemutatására sokan voltak kíváncsiak ezúttal is, és az égiek pedig csak egy rövid záporral kínálták meg az előadást, az amúgy végig szép napos időben. A rendkívül látványos és megindító produkció végén a Pilátust alakító rendező mondta el amolyan epilógusként, hogy az Esztergomi Passióval a nagyhétre való lelki rákészülést, lelki ráhangolódást szándékoztak elősegíteni.

Jelenetek a passióból

Az Esztergomi passióban az első jelenetekben azokat a részeket elevenítették fel, amikor Jézus még betegeket gyógyít, hitvitára kel a farizeusokkal és bölcsességet kínál tanítványainak. Ezután a szenvedéstörténet állomásain haladtak végig, a Gecsemáné-kert jelenetével indítva, ahol a katonák Júdással élen elfogták a Messiást, majd a folytatásban Pilátus római helytartó, illetve Heródes zsidó király elé vitték, hogy bevádolják. Az előadás a Várhegy alsó részén indult, és a sétányokkal elválasztott, egyre magasabban lévő helyein folytatódtak, így amikor Jézus Pilátus, illetve Heródes elé kerül, már a Rondella néven ismert déli bástyánál tartottak. A passió zárójelenete, a Golgota-hegyen történt keresztre feszítés a Várhegy legmagasabb pontján, a Városalapító című szobornál volt látható.