Egyik kolléganőm kedvet érzett a húsmentes táplálkozásra. Örömmel és csillogó szemekkel újságoltam neki, hogy egyen csicseriborsót, hétköznapi nyelven hummuszt, illetve búzasikért, vagyis szejtánt. Ezek baromi finomak, de a szójababsajt, a tofu is fenséges. Hogy a pestot ne is említsem. Bazsalikomos, pikáns, kissé fokhagymás szósz, olivaolajjal. Ugyanígy és ugyanezeket soroltam egy sorstársnak is. Maradtak a csillogó szemek és változatlan hévvel számoltam be az elmúlt röpke másfél hónap történéseiről. Mint kiderült, ő csak a húst hagyta el. Az én számat pedig a buzdítás szavai: egyszer mindenkinek érdemes kipróbálni az egyházi elveken alapuló böjtöt.

Nem szeretnék önismereti kérdést csinálni belőle, de jó megtapasztalni egyet és mást. Például, hogy minden fejben dől el. Az már csak hab a tortán, ha elkezdjük megélni a mindennapok sokszínűségét. Ki lehet bírni. Én is kibírtam. Amúgy, mi ez a negyven nap mondjuk egy évhez képest? Így lesz sikersztori az első napok kínszenvedése.