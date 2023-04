Lényegében fél Komárom-Esztergom vármegye Zámoly felé közelíti meg a Balatont, így sokaknak lesz ismerős a helyszín, amelyben az incidens történt. A Feol.hu birtokába jutott képsorokon kivehető, hogy nyugodt tempóban halad egy autó a körforgalomban, amikor Csákberény felől egy fekete Kia is befutott ugyanoda. Sebességéből már sejteni lehetett: nem lesz egyszerű a történet. Nem is lett. A KIA sofőrje nemhogy nem adta meg az elsőbbséget, még csak nem is lassított a már a körforgalomban lévő autó előtt. A hirtelen manőver sem segített, a kocsik, hacsak néhány pillanatra is, de találkoztak.

Ilyen esetben az érintett felek általában félreállnak és megbeszélik, hogy ki mit rontott el és kiállítják a balesetről szóló betétlapot. Vagy rosszabb esetben rendőrt hívnak, de a helyszínt semmiképpen nem hagyják el. Nos, a zámolyi körforgalomnál a Kia sofőrje úgy tett, mintha észre sem vette volna az ütközést. Egyszerűen továbbhajtott.

– A párom hívott a baleset után. Elmondta, hogy elhajtott a másik autó. Akkor még nem tudtam mekkora a kár, de mondtam neki, hogy maradjon ott, hívjon rendőrt – mondta a Feolnak a vétlen sofőr férje. Elmondta azt is, hogy a kiérkező hatósággal szinte egyszerre ért oda, párja ugyanis őt is értesítette. Miután visszanézte a fedélzeti kamera felvételét és letöltötte azt, átadta a hatóságoknak. Ezt követően az eljárásban intézkedő rendőr felvette a jegyzőkönyvet, majd a rendszám alapján cserbenhagyásért megkezdték az eljárást.

– Egy biztos, a körforgalomban haladónak elsőbbsége volt. Lehet, hogy a másik autós rosszul mérte fel a sebességét, vagy egyszerűen csak nem figyelt. Viszont azt már nehéz elhinni, hogy az összekoccanás miatti rázkódást, ütést nem érezte meg. És innen már nagyon nehéz nem cserbenhagyásról beszélni. De a rendőrség majd eldönti – tette hozzá a pórul járt autós férje.