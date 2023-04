Az angol nyelvi órák dallal kezdődtek, kapcsolódva a témához (időjárás, évszakok). Ezután a negyedikesek ismétlő kérdésekre válaszoltak, majd az interaktív táblán oldottak meg feladatot. Az órákba az ovisok is bekapcsolódtak: ruhákat kellett csoportosítaniuk az évszakoknak megfelelően. Volt színezős feladat is (fákat kellett az évszakokhoz „felöltöztetni”). A legvidámabb résznek az activity bizonyult, amelyben a kicsik is ügyesen szerepeltek. Az órák zenés, mozgásos játékkal fejeződtek be. Az osztályfőnökkel együtt az anyanyelvi lektor is végig irányította, segítette a gyerekeket a munkában.