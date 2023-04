Az oktatas.hu oldalon olvasható, hogy idén 361 köznevelési és szakképző intézmény, feladatellátási hely nyerte el a címet. A pályázati felhívás szerint azokat az iskolákat választották ki ahol a nevelő-oktató munka során látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk, az általuk folytatott tevékenységek jó gyakorlatként követendő például szolgálhatnak másoknak.

Bázisintézménnyé válhattak azok, akik helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkának, bemutató óráknak, tanulmányi és tehetséggondozó versenyeknek, pedagógus továbbképzések számára is. A címre esélyesek voltak azok is óvodák, iskolák is, melyek elkötelezettek a hálózati együttműködés kialakításában és működésében, valamint bázisintézményi tevékenységükkel elősegítik a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint a lemorzsolódás csökkentése érdekében hatékony tevékenységeket alkalmaznak. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő Bárdos László Gimnázium (Tatabánya), a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája is.

Esztergomból a József Attila Általános Iskola, illetve a Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola válhat bázisintézménnyé. Elnyerte a címet továbbá a Hamvas Béla Gimnázium (Oroszlány), a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tatabánya), a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola, a Komáromi Jókai Mór Gimnázium és a Komáromi Tóparti Óvoda is.

Az Oktatási Hivatal kiválasztotta a Kőkúti Általános Iskolát (Tata), a Mocsi Arany János Általános Iskolát, a Tatabányai Benedek Elek Óvodát, a Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolát és a Tatabányai Sárberki Óvodát is.