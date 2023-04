Hatalmas készülődés előzte meg a húsvéti programokat, ugyanis ez volt az első rendezvény tavaly ősz óta, amikor a rezsiköltségek miatt a kultúrház bezárása mellett döntött a faluvezetés. Ez volt tehát az idei első program, ráadásul ez a szombati volt az első központi húsvétolás is Kömlődön.

A hagyományőrzők éppen ezért a szokottnál is nagyobb lelkesedéssel díszítettek termet és ötleteltek, milyen programmal kedveskednek majd a település apraja-nagyjának.

Végül összeállt a sorrend. Bohócműsor indította a napot: Ribizli fellépése hatalmas örömet szerzett a kicsiknek. Ezt követte a kézműves foglalkozás, vagyis a tojásfestés és a nyusziforma készítés, de az ügyes kezek ötletes tojásdíszítő módszert is bevetettek. Sasvári Mária a program egyik főszervezője hívta fel a figyelmünket egy apró kis kedveskedésre: láthattuk, hogy újságunk korábbi lapszámait újrahasznosították és bevonták a hasábokkal a kerekded formát. Mondhatni, megszületett a kömlődi olvasható tojás.

A rendezvénytéren állatsimogató várta a gyerekeket. Volt kisbárány, tengerimalac, ló és természetesen nyuszi is. Eközben a szemfüleseknek tizenöt fészket kellett megtalálni a nap folyamán, ajándékért cserébe. Végezetül Bogáth István polgármester konferálta fel a nap utolsó előadóját, Molnár Szabolcs katona zenészt, aki a tatai dandár zenekarában játszik és a Menner Bernát Zeneiskola pedagógusa is egyben és nem utolsó sorban a településvezető veje. Szabolcs egy érdekes hangszert, a vibrafont mutatta be a szép számú érdeklődőnek.