Benczik Attila, a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta, szerettek volna ők is hozzájárulni Bálint műtétjéhez, és úgy döntöttek, ezt egy horgászverseny keretében teszik, amely egyben az év első megmérettetése volt. Nevezési díjat nem szabtak meg, mindenki olyan összeget adott, amelyre lehetősége volt.

A versenyen több, mint harminc horgász vett részt, nem csupán Komáromból, Ácsról, Bábolnáról és Gönyűről is érkeztek. Két kategóriában lehetett nevezni, amatőr és versenyhorgászok külön mérették meg magukat. Akadtak olyanok is, akik nem szálltak be a versengésbe, „csak” adományukat adták át. Bálint családját a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége is támogatta.