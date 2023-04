A sajtóreggelin Szekér Zoltán, a szervezet ügyvezetője köszöntötte a meghívottakat, majd ismertette, hogy tavaly októberben bemutattak egy városi turisztikai koncepciót, melyben kiemelt szerepet kaptak a rendezvények. Hernádi Ádám polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Esztergom Magyarország első városa, ahol kulturális értékek, múzeumok tekintetében sem szégyenkezhetnek. Véleménye szerint már túl vannak azon a sztereotípián, hogy Esztergom egy félnapos város és hogy összefogással, együttműködéssel jól halad a helyi turizmus fejlesztése.

Hernádi Ádám polgármester szerint jó úton halad Esztergom turizmusának fejlődése

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Neuzer András, a jövő hétvégi Lampionos Hajós Felvonulás, Akkor és Most Jármű Expo főszervezője elárulta, hogy a járműkiállításon a légi, a szárazföldi és a vízi közlekedés minden formája képviselteti magát és idén a legnagyobb attrakció egy Csaba nevű páncélozott harckocsi jármű lesz. A lampionos rendezvényt 2011-ben élesztették újra, a Kis-Dunán idén is páratlan installációk vonulnak végig.

Leviszik a közönség közé az előadásokat

Érdy Gábor, az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület elnöke a Hídfutást mutatta be: tavaly a négy kilométeres futóversenyre és gyaloglásra összesen több mint háromezren neveztek. Idén szeretnék, ha a felvidéki diákok is nagyobb számban jelentkeznének. Szekér Zoltán az Esztergomi Adventi Vásár kapcsán elmondta, hogy már tizenkét árusító bódé lesz a Széchenyi téren, az előadásokat leviszik a közönség közé, vagyis a fellépők nem a színpadon, hanem a jelenlévők között adják elő műsorukat. Cseke László, a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője többek között elmondta, hogy 2023-ban Visegrádon több programmal emlékeznek meg arról, hogy 1323-ban Anjou Károly áthelyezte a királyi székhelyt Visegrádra.

Minden évben tartalmas időtöltéssel és felejthetetlen élményekkel várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája, melyhez Esztergom számtalan helyszínnel kapcsolódik. A helyi programok főszervezője, Vereckei András többek között arról beszélt, hogy vidéki viszonylatban egyedülálló az az összefogás, ami a városban tapasztalható. Az idei rendezvény központi mottója a „Trendben vagyunk”, melyet minden múzeum és helyszín igyekszik a saját adottságaira adoptálni.

A résztvevők a felújítás alatt álló esztergomi bazilikát is megtekintették

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Papp Gergely, az MCC Feszt főszervezője felidézte, hogy tavaly három nap alatt mintegy 32 ezren vettek részt a fesztiválon, melyet idén július 27-29. között rendeznek meg Esztergomban. Az Edusétányt kiterjesztik a Lőrinc utcára is, így már ott is interaktív programokkal várják az érdeklődőket a kiállítók. Bejelentette azt is, hogy többek között a Blahalouisiana, a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia és a Valmar is fellép Esztergomban.