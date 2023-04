Minden idők negyedik legnagyobb nyereménye várja az Ötöslottón azt a szerencsés nyertest, aki 25 hét halmozódás után egymaga elviszi az immáron 4,393 milliárd forintra duzzadt fődíjat a szombati sorsoláson. A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a milliárdos összeg a játékkedvet is fokozza, nem csak többen, hanem többet is lottóznak.

Ez a hat leggyakoribb nyerőszám

Akár történelmet írhat az a szerencsés, aki szombaton helyesen tippeli meg az öt szerencseszámot, ugyanis az Ötöslottó történetének negyedik legmagasabb főnyereményét tudhatja majd magáénak. Legutóbb 2022. október 22-én talált gazdára a főnyeremény, az elmúlt fél évben pedig több olyan szám is volt, amely nem került be a nyerőszámok közé, ilyen a többi közt az 1 és a 7, de a hatvanas számkörben négy szám is akad: a 63, 64, a 66 és a 69 számokat sem sorsolták ki az elmúlt 25 hétben. Érdekesség, hogy a 32-es számot viszont már hatszor is kihúzták. Az Ötöslottó történetében a leggyakrabban kihúzott 6 nyerőszám egyébként az 1, 3, 15, 29, 42 és 75-ös.

A milliárdos nyeremény rendkívül vonzó a játékosok számára. A halmozódás előrehaladtával egyre többen teszik próbára szerencséjüket, és az is elmondható, hogy egyszerre több mezővel is játszanak. A Szerencsejáték Zrt statisztikája szerint a halmozódás első hetéhez viszonyítva 34 százalékkal többen lottóztak, és mintegy 50 százalékkal több alapjátékot küldtek játékba a múlt héten.

Mennyi az esély a lottóötösre?

A Kemma.hu megkérdezte a Tatai Református Gimnázium igazgatóját, matektanárt, Illés Dánielt, hogy milyen esélyünk van a főnyereményre.

– Ahhoz, hogy biztosan eltaláljuk az öt nyertes számot, 43 millió 949 ezer 268 darab szelvényt kellene megjátszani, úgy, hogy mindegyiken külön variációkban szerepeljenek a számok - árulta el az igazgató, aki számoláshoz szükséges képletet is elmondta.

– A matematika nyelvén úgy mondják, hogy kilencven alatt az öt. Ez lefordítva azt jelenti, hogy az első számra 90 féle lehetőség van, a másodikra mind a kilencven esetben további 89, és így tovább, az öt szám összesen 90*89*88*87*86 féle sorrendben kerülhet elő. Azonban a lottóban a számok sorrendje nem számít, tehát az eredményt el kell osztani annyival, ahányféle sorrendje lehet öt számnak, vagyis 5*4*3*2*1 -el.

Az igazgató egyébként már eljátszott a gondolattal, hogy mennyi idő lenne, ha kitöltene ennyi szelvényt.

– Ha leírom az összes variációt, hogy azon már ne kelljen gondolkodni és csak annyit tennék, hogy kitöltöm a szelvényeket, 5 másodpercenként egyet, akkor majdnem 7 évig kellene megállás nélkül, napi 24 órában ikszelgetnem. És akkor nem ettem, ittam, aludtam - árulta el a matektanár, aki egyébként csak nagyon ritkán, évente talán 1-2 alkalommal vásárol lottószelvényt.

– Minden számkombinációnak ugyanakkor esélye van. Bár az 1,2,3,4,5 számokra azt gondoljuk, hogy sokkal nagyobb szerencse kell, hogy kihúzzák, igazából pontosan annyi esélye van, mint bármelyik másik számkombinációnak - tette hozzá az igazgató. Illés Dániel még azt is elárulta, hogy a lottózásai során főleg tapasztalatot nyert, hogy felesleges a szelvényekre költeni a pénzét. De azért kettese már neki is volt.