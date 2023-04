Elérkezett a tavasz, itt van már az április. A Hétszínvirág Óvodában azonban már márciustól besűrűsödtek a programok, ahogy ezt az intézmény vezetőjétől, Szarkáné Csapó Zsuzsától megtudtuk. A március azonban valóban aktív hónap volt.

– Nőnapra, érthető módon, a fiúkkal készülődtünk. Minden kislánynak készültek a legények, úgynevezett dekorgumi virágokkal, tavaszi manókkal. Hagyományainkhoz híven a kisfiúk köszöntő versét és ajándékát a lányok egy kis falatozással, sütivel köszönték meg. Jó volt látni, hogy az óvoda „férfi tagjai” milyen lelkesen készülődtek. Átérezték az ajándékozás örömét, és boldogan készítették a meglepetéseket – árulta el az intézményvezető asszony.

Alig telt el a nők ünnepe, újabb jeles napra készültek a tardosi óvodában. Március 15-e az óvodánkba is egy nagyobb projektet ölel fel. A többhetes programba a gyerekek ízelítőt kapnak a „régi” világból, az elmúlt időkből. Csoportonként és összevontan is sok-sok program várt az apróságokra. A katonás, lovas mondókák, énekek, körjátékok mindennap felcsendültek. Az ovisok megismerték Petőfit és Szendrey Júliát.

Megtudták a gyerekek, hogy mi az a kokárda, ki készítette először, kinek a nevéhez fűződik. A gyerekek kedvence egy pár perces videó volt, amin huszároknak öltözött lovasok tartottak bemutatót.

– folytatta Szarkáné Csapó Zsuzsa, hozzátéve, hogy rengeteg új ismeretet, régies kifejezést tanulhattak meg az ünnep apropóján a gyerekek.

– Minden csoport kis betűzőt készített, és a sziklakertünkbe, virágos ágyásainkba helyeztük. Messziről lobogtak a piros-fehér-zöld színben pompázó zászlók, tulipánok, szalaggal díszített galambok. Igazán szép látvány fogadta az oviba érkezőket. A tartalmas programok után már készültünk is az újabb nagy témára: a Víz világnapjára. Hagyományainkhoz híven kék pólóba gyülekeztünk, és közös fotózás után kirándulást szerveztünk a Malomvölgyi tóhoz. Megnéztük a békákat, és a víz körül élő állatokat – mondta el.

Viszont a tóparton a gyerekek már alig várták, hogy előkerüljenek a nassolnivalók. Pillanatok alatt elfogyott minden. Az óvodába visszavezető út sokkal hosszabbnak bizonyult, és bizony az aprótalpúak alig várták, hogy ebéd után lepihenhessenek. Nem igazán kellett altatni őket, nem úgy, mint sok esetben, pillanatok alatt álomba szenderültek.

A kirándulást követően elkészültek a víz körforgását ábrázoló makettek. A rengeteg kézműves munka mellett a Hétszínvirág Óvoda kis lakó részt vettek az Északdunántúli Vízmű Zrt. által hirdetett rajzversenyen, ahol ovisok közül díjazottak is kikerültek. A győztesek ajándékait, okleveleit már nagyon várják, miközben az óvodán belül is hirdettek egy rajzversenyt, ahol minden gyermeket jutalmaztak, vízcsepp-oklevéllel és müzlivel, vagy tusolózselével. A hét zárásaként Márta óvónő kísérleteket mutatott. A résztvevők megfigyelhették mi lebeg, mi süllyed el, a vízen, a vízben. De a legnagyobb attrakció a lávalámpa készítése volt.

– Óvodánk kiemelt figyelmet fordít a zöld tartalmakra, környezetünk óvására. Igyekszünk a gyerekeknek átadni ezeket az ismereteket, hiszen a továbbiakban, mire felnőnek, ők lesznek a felelősek Földünk megóvásáért. A szelektív hulladékgyűjtés mellett, az újrahasznosítás, az állatvédelem is fontos szerepet kapott– emelte ki az óvoda vezetője.

A kedves Kerekítő Manó A mindennapokban az óvodai csoport életét átszővi a kedves kis báb, a Kerekítő Manó, akivel könnyen azonosulnak a gyerekek. A manó figurája az óvodában ének-zene, játék, a külső világ tevékeny megismerése, mozgás, mintázás, mesélés vagy verselés kapcsán kel életre. Kerekítő Manó a csoport jó barátja, aki csoportbábként van jelen az ovisok életében.

A kerekítő könyvcsalád kötetei szintén minden csoportban megtalálhatóak. Örömteli, hogy rátaláltak erre a programra és ezáltal elvarázsolhatják a kis hétszínvirágokat, illetve, hogy a tardosi ovi is Kerekítő Minta Óvoda lett.

– Állatbarát óvodaként, ezért is szerveztünk állateledel-gyűjtést, amit a Tatai Civil Állatvédőknek ajánlottunk fel. Az átadás napján Nóri néni, egy fekete labrador kutyussal, Zirával érkezett. Elmondta, hogy milyen a felelős állattartás, és megmutatta, hogy miket tud egy szót fogadó, jól nevelt eb. Majd a gyerekek együtt játszottak Zirával, és még a pórázon sétáltatást is kipróbálhatták. Intézményünk több pályázaton, több projektben is részt szokott venni. Így találtunk rá a Kerekítő Manó programra – tette hozzá.

A mesék, mondókák, népdalok a gyerekek természetes világához tartoznak. Egy kedves kis figura, Kerekítő Manó által kis bábjelenetek varázsolják el a Hétszínvirág Óvoda gyermekeit. A Kerekítő Pedagógiai program egy hosszú távú együttműködés az intézményekkel, amelyben a népi mondókák kiemelt szerepet kapnak. A népi mondókák, az ölbeli játékok, a bizalom, az érintések és az önfeledt összenevetések ideje. A kapcsolódás művészete.