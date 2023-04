Pénteken 18 órától a Valmar, majd 20 órától az R-GO koncertjével kezdődik, de fogalmazhatunk úgy is, hogy folytatódik Komáromban az Erődfeszt.

A komáromi Monostori erődben arra számítanak, hogy az idén is több ezren látogatnak el az Erdőfeszt koncertjeire. Bizakodhatnak is a szervezők, ugyanis az úgynevezett 0. napon rengetegen voltak kíváncsiak a Tankcsapda, majd Majka fellépésre is.