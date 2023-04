Felszentelték a régi alsógallai temető helyén emeltetett keresztet. Az iparosítás során megszűnt a sírkert, a házakat lebontották.

– Ez egy új kereszt, viszont a réginek a mintájára készült, amely annak idején az ezen a területen lévő temetőben fogadta az érkezőket, illetve vigyázta az ott nyugvókat – mondta Schamberger János, az Alsógallai Baráti Egyesület elnöke.

Virág Béláné, vagy, ahogy az itt élők ismerik, Gizi néni az egyesület régi tagja, és rengeteget tett azért, hogy a kereszt méltó helyére kerülhessen.

– Itt születtem, éltem, itt, ahol most állunk. Alsógalla mindig is német nemzetiségi volt, de mi magyarok voltunk, csak svábnak születtünk. Nekem az őseim mind itt éltek, és én már nem is megyek el innen – hangsúlyozta.

Dr. Kancz Csaba főispán beszédében kiemelte, hogy a közösség összefogásával készült és került ide ez a kereszt, külön öröm, hogy pont a nagyhéten.

– Schmidt Csaba önkormányzati képviselőnek talán ez volt az utolsó munkája itt a városban, amely megvalósult. A projektet hárommillió forinttal támogatta képviselői keretéből. Sajnos, a felavatását már nem élhette meg, de ez a kereszt talán egy kicsit az ő lelki üdvösségének is szól és rá is tudunk emlékezni – emelte ki.