Farkas Emőke és Kánya Réka irányításával a házigazda kenderkések, Gyurkó Erzsébet vezetésével a pötörkések, a Csevergő Énekegyüttes, valamint Szegvári Ildikó irányításával a forgórózsások együtt töltötték meg a Kossuth teret. Fontos tudni, hogy a virágvasárnapi mise és istentisztelet is különleges volt, hiszen a viseletbe öltözött résztvevők felekezetüknek megfelelően ilyenkor előbb templomba mennek, majd a téren találkoznak. Negyed tizenkettőkor pedig kezdődött maga a karikázó.

Ereje van ennek az alkalomnak, több szempontból is. A tavaszi időszak jellemző táncaival, a karikázókkal, faluhossza járásokkal éltetik a hagyományokat, a tavaszi megújulást, megtisztulást a lányok, asszonyok. S csak a lányok, asszonyok. A közös éneklés is tisztítja a lelket, azt pedig száz lány és asszony mondhatja majd el, hogy milyen erőt is jelent, amikor ennyien egyszerre táncolnak és dalolnak.

Tényleg igaz, hogy mindenki a maga életkora tapasztalatával, női energiáival ad hozzá egy részt a száz(nyi) virágszál vasárnapjához, máshogy járja a kislány, mint a már sokat tapasztalt nagymama, máshogy énekel egy fiatal lány, mint egy második virágzását élő asszony. Mégis összekapaszkodnak, ezzel is szimbolizálva, hogy szükségünk van egymásra az életben is, és mindannyian tanulunk egymástól: a kicsi a nagytól, a fiatalabb az idősebbtől.