Különleges Onagy Zoltán új regénye, a már címében is furcsa A helyettes harmadik regénye (hiszen az avatatlan ember máris kezdheti vélt/valós lelkifurdalással: tehát nem olvasta az előző kettőt), melyben az esztergomi író női narrációval és egészen apróra szeletelve mesél egy család belső életéről. Hasonlóval persze azért már találkozott a közönség, amikor a 2022-ben kiadott 21 íróhalál című novelláskötetében helyenként ugyancsak a nőnek, egy női identitásnak engedi át az egyes szám egyes személy szerepét. Ez azért is figyelemreméltó, mert Onagy az évtizedek alatt kiadott könyveiben, regényeiben és más műfajokban való munkálkodásában jellegzetesen erős maszkulinként szólalt meg, amilyen az életben is valójában.

Az író ezúttal egész apró szeletekre, amolyan örkényi egypercesekre osztotta fel szerkezetében új művét. A párbeszédes vagy éppen monologizáló szövegek mentén rajzolódik ki a háromtagú család históriája, a mai Magyarország egy bizonyos, sokak számára nagyon is ismerős része, mindennapos, ismétlődő epizódocskák fűzére, illetve egy párhuzamos valóság ezotériájának misztikuma is. Onagy új regényét már sokan várták, az irodalommal foglalkozó internetes oldalak közül többen is már előre bekérték (és kapták) a friss mű egy-egy részletét, melyet amolyan kedvcsinálónak le is közöltek.

A könyvhétre szánt A helyettes harmadik regénye tehát útnak indult, és Onagy, aki kifejezetten aktív közösségi oldalán, maga is promózta új könyvét egy-egy rövidebb részlet közlésével. Itt érdemes megemlíteni, hogy az esztergomi író az elmúlt időszakban, években egyre több verset is publikál, egyelőre úgy tűnik, főként a facebook-oldalán. Követői rendszeresen kapnak strófákat egy-egy erős kontúrral és finomra hangolt sorokkal az író különféle kórházi küzdelmeiről, hétköznapi és ünnepnapi tapasztalásairól, életfilozófiáról, halálról, életbe szerelemes kortársakról, sok minden másról.

A szerző így írt a kötet megjelenéséről a múlt héten a Facebookon: „Úton, hazaúton a Helyetteskönyvek-trilógia harmadik regénye (a második kötet – Gaskó születése – karácsonyra, az első – A bölcsészlány szerelme – jövő könyvfesztiválra jelenik meg). 'A helyettes harmadik regénye' – a coviddal meghekkelt, üresben pörgő libidóval megbolondított, kijárási tilalommal sújtott járvány történetét elmesélő kötet – ma jutott ki a nyomdából. Úton van hazafelé. Közben megül Piliscsabán, egy szellős terasz márványasztalán a rügyező tavaszban. Onnan üzeni, holnap a délelőtti órákban érkezik Esztergomba, fogadjam illendően. Így történik. Fogadom illendően. Könyvhétre jelenik meg hivatalosan. De mert általános egészségügyi viszonyaim aligha változnak jelentősen, kicsi a Vörösmarty téri megjelenésem esélye, és az se nagyon valószínű, hogy végigrodeózom író-olvasó találkozókkal a nyarat, aki dedikált könyvet kíván, az alábbi e-mail-címen megrendelheti: [email protected]”

Szerzői ajánló Onagytól

A Helyettes harmadik regénye című kötetet ekként ajánlja maga a szerző: „A helyettes előző két regénye a végtelenből végtelenbe nyúló, rejtelmekkel teli titkos szerelem története, egy házasságon kívül született fiúcskáé – tehát egy, a kimutatások szerint nem létező család mindennapi valósága. A történet többszörösen kétfenekű, miként az élet általában, bizonyítva, a látható valóságok mögött mindig ül és meghatároz egy párhuzamos valóság ezotériája. A regény főszereplői: a beszélő nő, H., a helyettes, elvált ex-újságíró, közgazdász, sportruha-kereskedő, hálózatépítő és -vezető, egy fiúgyermek édesanyja. A néma, nem beszélő partner, a férfi, a helyettes titkos társa, szerkesztő, faesztergályos, műbútorasztalos, műkedvelő horgász. Közös gyermekük: Gáspár/Gazsi/Gaskó/Gazskó/Gázs. Az üzenetek mögött felsejlik az egész karanténba dermedt Észak-Magyarország Hevestől Nógrádon át Komárom-Esztergom megyéig, a háttérben folyamatosan zúg, morajlik a Duna, és kiderül, a vágy képes-e felülírni valamennyi helyénvaló aggodalmat, emberi latolgatást.”