A Nemzet aranyai című filmet a tatabányai mozi is a műsorára tűzte, április 27-én pedig egy közönségtalálkozó keretein belül találkozni is lehetett a magyar vízilabdázás legendáival. Az eseményen Kásás Tamás, Steinmetz Barnabás, Hosnyánszky Norbert és Märcz Tamás osztotta meg élményeit többek között a filmmel kapcsolatban. A Kemma podcastben Zákonyi S. Tamással a film rendező-producerével és Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgettünk.

A Komáromi Napokhoz kapcsolódóan megkezdődtek a programok a Jókai ligetben is. Azok, akik időben érkeztek, kóstolót is kaptak város ételéből, a Jókai-palacsintából. A komáromiak gyorsan el is kapkodták a finom falatokat Sági Szilárd tálcájáról.

Április 26-án, szerda reggel titokban vonult be és kezdte meg börtönbüntetését Galambos Lajos. Megmutattuk, milyen cella és milyen körülmények vártak Baracskán a mocsai trombitaművészre.

2013 óta rendezi meg Akkor és most című jármű expóját az Esztergomi Rugby Kft., melyet idén is a Nagy Duna-sétányon lévő sportpályára építettek fel. A fő támogató Magyar Suzuki Zrt., illetve japán anyavállalata legújabb modelljei mellett gyűjtői darabok, retro-, hadi- és old timer járművek, köztük autók, motorkerékpárok, páncélozott harci járművek töltötték meg az amúgy rugby meccsekhez szokott füves pályát.

Ferenc pápa délután fiatalokkal találkozott a Papp László Budapest Sportarénában, majd az Apostoli Nunciatúrában a Jézus Társasága tagjaival nem nyilvános eseményen vesz részt. Kövesse nálunk a szentatya szombat délutáni programját.

Teljes tévedésben éltünk idáig: videó bizonyítja, hogy a világtérkép nem is olyan, amilyennek látszik. A nagy országok ugyanis sokkal kisebbek, mint hinnénk.