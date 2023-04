A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár hozta tető alá a Tihanyi anziksz című előadást, azon belül pedig az intézmény kiállítótermében gyülekeztek az érdeklődők a vetített képes előadásra.

– A német Ansichtskarte szóból ered, postai üdvözlőlap, levelezőlap az anziksz – kezdte bevezető gondolatait Árva Ferenc, aki múltidéző sétára invitálta a hallgatóságot. Az előadó ismertette Tihany földrajzi adottságait, képekkel illusztrálta hazánk első (1952) tájvédelmi körzetét, mely 1997 óta része a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak, de előtte még nagyot ugrott vissza az időben.

– 1055-ben járunk. I. András király itt építette meg a család temetkezőhelyét és föléje monostort, amelybe bencés szerzeteseket telepített. Az alapítás tényét, a javak átadását oklevél erősíti meg, ami a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt hazai szórványemlék – elevenítette fel az előadó a történelmi momentumokat.

A több évszázadot felölelő történelmi pusztítások, viszontagságok, szerzetesrend-üldözést követően a bencések 1990-ben térhettek vissza Tihanyba, de a kolostoregyüttest csak 1994-ben kapták vissza az államtól. Ezután megkezdődött a monostor teljes felújítása, ami 1995-től otthona egy élő szerzetesi közösségnek.

Szó volt Tihany egyik legismertebb jelenségéről, a napjainkban és szélcsendben jól működő visszhangról, ami címet adott a helyi havilapnak is. A visszhang Tihany egyik legismertebb jelensége az apátság felépítése óta, melynek Borsos Miklós Tihanyi echo című szobra állít emléket. A kompkikötő parkosított részén található a gardaszobor, ami többszörösen értékes mementója Tihanynak. A gardát a Balaton heringhalának is hívták, halászatuk évszázados múltja miatt bekerült a település címerébe is.