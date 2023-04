Lendavy Józsefneve sokaknak lehet ismerős, hiszen többgenerációs zenészfamília tagja. Édesapja, a magyar prímáskirály, Lendvay Csicsó József, a Rajkó zenekar és a 100 tagú cigányzenekar legendás prímása volt z első tanára, fia, ifj. Lendvay József szintén tehetséges hegedűs.

− A zene szeretete nálunk mondhatni „születési hiba” − mosolyodik el, amikor szóbahozzuk, hogy egy zenészgeneráció középső tagja, majd hozzáteszi: műfaji kötösségek nélkül köti össze össze a muzsika iránti szeretet. És a tehetség is, tesszük hozzé, hiszen ő maga hétévesen nyerte első hegedűversenyét. Nemzetközileg elismert szólista, művészetét a népzenei hatások és a virtuóz játék jellemzi. Pápai bronzmedállal kitüntetett, Paganini-, Liszt- és Líra-díjas muzsikus. A hazai koncerttermek mellett Hágában, Berlinben, Los Angelesben, Sanghajban is letette a névjegyét. Most Tatán is erre készül, a Stradivari-hegedűvel, amely hű társa a színpadokon. Hogy milyen sikereket ér el hangszerével, azt ez a videó is jól mutatja:

A Cserháti emlékkoncert több szempontból is különleges lesz. Egyrészt, Lendvay József most először jön Tatára, és nem csak fellépőként, másrészt igazi ősbemutató részesei lehetnek a Vízzene fesztiválozói. Kratelli Josephine, Szulák Andrea és Tabáni István társaságában egy olyan műsort állított össze, amely méltó, tiszteletteljes megidézése lesz az épp 20 éve elhunyt énekesnőnek.

− Gyerekként is hallottam őt énekelni és felnőtt fejjel is. Cserháti Zsuzsa igazi ikon volt. Az emlékkoncert ötlete minden együttműködőnek megtetszett. Hetente próbálunk, és tervezünk továbblépni is. Addigra szeretnénk egy CD-t is befejezni − részletezte Lendvay József, akivel így, ebben a formában ősbemutatót láthat majd a tatai közönség.

Tökéletes helyszíne lesz az emlékkoncertnek a tatai fesztivál

− tette hozzá a hegedűművész, akire addig még külföldi fellépés is vár, de mint mondja, mindig vissza- és hazatér. Ahogy a Vízzene is, és arra a muzsika a lehető legváltozatosabb formákban.