A Kurta Kocsma győzelmével zárult az esztergomi jótékonysági XI. Hunyadi Utcai Focikupa, melyet idén is megrendezett a Szentgyörgymező Sportjáért Egyesület a városrészben található betonos pályán. A szervezők a tizenkét benevezett alakulatot két, 6-6 csapatos csoportba osztották be, ahonnan küzdelmes találkozók után az első és második helyezettek juthattak tovább. A bronzmérkőzésen a Star Pipe House 4:1-re múlta felül a Zoltek Zrt.-t, míg gyermekek örömfociját követően a fináléban a Kurta Kocsma 5:1-re győzte le a Kárpáti Dentált.

A futballtorna mellett családi sportnapot is tartottak a Hunyadi utcai játszótérnél: az érdeklődők megtekinthettek és bele is ülhettek különböző járművekbe, munkagépekbe, megtudhatták, hogyan működik a markológép vagy éppen az utcaseprő autó. A kicsiket egész napos vidámpark várta, a körhinta mellett az arcfestés és az ugrálóvárak is népszerűek voltak. A különböző programok mellett az esztergomi Canis Lupus Egyesület látványos kutyás bemutatót is tartott, mely tovább emelte a rendezvény színvonalát.