A csoportot követően dr. Molnár Attila polgármester Proczeller Tamással, a helyi Tourinform Iroda vezetőjével, illetve Sági Szilárd gasztrokibiccel együtt kért szót. Elmondták, az elmúlt év végén megalkották a város ételét, a Jókai-palacsintát, amelyet Dél-Komárom mellett az északi városrészben is szeretnének megismertetni. A Duna túlsó oldalán is több étterem elkészítette már. A recepten még lehet finomítani, de így is nagyon sokan megkedvelték már. Bizonyítja ezt az is, hogy a Komáromi Napok idején több étteremben elkészítik és a rendezvény ideje alatt házhoz is szállítják.